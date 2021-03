España reanuda a vacinación con AstraZeneca ao ser "segura e eficaz"

A vacina de AstraZeneca é "segura e eficaz" e non ten ningunha relación cos casos de tromboses detectados tras a súa inoculación. Así o conclúe o ditame da Axencia Europea do Medicamento (EMA). Con esta información, España decidiu reanudar a súa inoculación.

Do mesmo xeito que a maior parte dos países europeos que detiveran a vacinación co composto desta farmacéutica, Sanidade acordou retomar esta campaña e mobilizar as 940.000 doses que estaban paralizadas á espera do resultado dos estudos.

En concreto, as vacinas volverán inxectarse a partir do próximo mércores, segundo se acordou na reunión extraordinaria que celebrou o Consello Interterritorial de Saúde.

O motivo polo que esta decisión non é inminente, segundo explicaron as autoridades sanitarias, é porque antes de retomar esta vacinación a Comisión de Saúde Pública decidirá con que colectivos se reanuda. Estudarase a opción de incluír a maiores de 55 anos.

A directora da Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios, María Jesús Lamas, explicou que a EMA non atopou evidencias científicas que relacionen como efecto secundario directo os casos de tromboembolismo.

Iso si, tampouco se pode descartar o papel da vacina neses eventos, polo que se informará no prospecto do fármaco deses efectos adversos, modificarase a ficha técnica e trasladarase unha guía a profesionais sanitarios con síntomas que lles poidan alertar.