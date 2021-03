Condenado a traballos sociais un condutor que danou 6 vehículos nunha fuxida temeraria, drogado e nun coche roubado

Roubou un vehículo na praza do Teucro, chocou contra os chanzos e emprendeu unha fuxida polo centro histórico e a avenida de Buenos Aires na que non se detivo a pesar de que o perseguía a Policía Local, chocou con seis vehículos e obrigou a apartarse a outros coches e peóns. Finalmente, foi interceptado cando se baixou do vehículo e tentou fuxir a pé. Sucedeu o 27 de setembro de 2018 en Pontevedra e acabou en condena.

Os feitos foron xulgados o pasado 11 de marzo no Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra e o propio acusado recoñeceu que sucederan desta forma e aceptou cumprir a condena imposta. A sentenza, á que tivo acceso PontevedraViva, imponlle 50 días de traballos en beneficio da comunidade.

A sentenza considera probado que o acusado omitiu "as máis elementais normas no exercicio da condución viaria", causou "grave risco" e conduciu baixo os efectos dalgunha substancia estupefaciente.

O maxistrado Juan José Trashorras García ditou a sentenza ' in voce' na propia sala do xuízo declarando ao mozo acusado autor dun delito de furto de uso de vehículo de motor e outro de condución baixo os efectos de drogas tóxicas, que queda absorbido por un delito de condución temeraria, que á súa vez asume un delito de lesións imprudentes.

Á hora de chegar a un acordo de conformidade co acusado, o fiscal tivo en conta que nos seus actos concorre a circunstancia atenuante moi cualificada de reparación do dano. Polo roubo do vehículo, a pena finalmente imposta é de 50 días de traballos en beneficio da comunidade e pola condución temeraria, 12 meses de prisión, aínda que finalmente non terá que cumprir esa pena de privación de liberdade a condición de que non cometa ningún delito durante 4 anos e indemnice aos donos dos vehículos que danou. Unha parte desa indemnización xa a pagou, pero quedan pendentes 2.783 euros.

Ademais, pola condución temeraria impónselle a privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores durante dous anos e medio. Cabe apuntar que o acusado, que naquel momento tiña 24 anos, conduciu o coche roubado a pesar de que carecía de permiso de conducir turismos e só tíñao para conducir ciclomotores.

O inicio do seu percorrido temerario por varias rúas da cidade comezou cando colleu un vehículo Seat Ibiza que se atopaba aberto e coas chaves postas que estaba estacionado fronte á praza do Teucro. Nada máis arrincalo golpeou frontalmente contra un dos chanzos da praza para chocar despois contra a fachada do inmoble número 12.

Posteriormente dirixiuse á praza de Curros Enríquez e chocou contra o lateral dereito dun furgón Nissan estacionado en operacións de carga; continuou cara aos soportais da praza da Ferrería, saíu pola rúa Mestre Mateo cara á praza da Peregrina e continuou por Benito Corbal, facendo todo este percorrido por zona peonil.

A continuación, dirixiuse a Cobián Rofignac e Pai Amoedo, onde chocou cun Renault Clio que estaba detido diante dun semáforo. Tras chocar, e deixando ferido o condutor, pasouno subindo por encima dunha mediana e virou pola avenida Buenos Aires en sentido á ponte dos Tirantes. Nesa rúa, chocou con dous vehículos marca Renault. O condutor do segundo coche, os vehículos que circulaban en sentido oposto ao seu e os peóns tiveron que apartarse pola súa condución temeraria.

Na súa fuxida chocou tamén cun Toyota que circulaba en sentido contrario, realizou unha manobra evasiva para evitar chocar frontalmente e acabou chocando co mastro dun farol.

Seguidamente, xa cara á ponte dos Tirantes, foi detectado pola Policía Local, á que fixo caso omiso, dirixíndose cara ao barrio de Monte Porreiro, aumentando a velocidade. Nese percorrido, golpeou un Seat León e finalmente detívose contra unha árbore, baixou do vehículo e tentou fuxir a pé.

O vehículo Seat Ibiza utilizado polo acusado sufriu danos valorados en 2.783 euros e causou danos noutros seis vehículos valorados en entre 595,45 e 637 euros. Todos os prexudicados excepto o dono do vehículo que roubou para a súa fuga foron xa indemnizados. A este condutor pagaralle 2.783 euros un primeiro prazo de 200 euros dentro de dous meses e en 48 prazos de 53,82 euros.