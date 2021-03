O Proxecto Senda 2021 arrancará en abril para mellorar a inserción laboral en tempos de crise

Faladoiro de promoción económica en Raxó © Concello de Poio - Arquivo

A concellería de Promoción Económica de Poio pon en marcha a terceira edición do Proxecto Senda 2021, coa intención de mellorar a inserción laboral e o labor emprendedor no municipio. En 2020 foi necesario suspender esta actividade, que viña realizándose desde 2016, debido ao estado de alarma.

Nesta ocasión, atendendo ás necesidades provocadas pola pandemia, desenvólvese unha programación que, segundo o concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís, quere beneficiar ás persoas que busquen emprego ou a emprendedores con ideas que precisen de axuda para saber como desenvolver os seus proxectos.

A iniciativa comezará a mediados de abril no Centro de Formación da Reiboa, na Seca, na parroquia de San Xoán. Durante os días 15 e 16 do próximo mes realizaranse as charlas informativas e o proceso selectivo para participar nas sesións formativas, que comezarán o 22 de abril e finalizarán en xullo.

Nesta ocasión, o programa centrarase en cuestións relacionadas coa integración social dos colectivos que se atopan con máis dificultades para atopar emprego, debido ao impacto ocasionado pola pandemia.

Outra novidade será a posta en marcha de prácticas prelaborais en empresas, durante varias semanas, coa idea de que mostren as súas capacidades no mercado laboral. Tamén está prevista unha xornada de recollida de residuos na senda entre Campelo e A Seca. En novembro levará a cabo unha xornada sobre emprendemento.

As persoas interesadas poden obter máis información no teléfono 986.770.001, extensión 1260, ou no teléfono 659.783.218. Tamén se facilitará información a través do correo electrónico promocioneconomica@concellopoio.org

Na páxina web do Concello de Poio tamén se habilita un formulario para inscribirse, do mesmo xeito que a través do perfil oficial da concellería de Promoción Económica en redes sociais.