Condenado un home a máis de 25 anos de cárcere por agredir sexualmente a súa parella, encerrala e atala

R.F.C., acusado de violación, lesión e maltrato habitual á súa parella © Mónica Patxot Xuízo contra R.F.C., acusado de violación, lesións e maltrato habitual á súa parella © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 25 anos e sete meses de cárcere a un acusado de maltratar de forma habitual a súa parella, coa que comezou a relación cando ela tiña 15 anos, e coa que ten unha filla en común.

O sospeitoso, nunha ocasión, atouna cunha corda e deixouna encerrada no taller da vivenda que compartían en Vigo tras agredila sexualmente e sacarlle fotografías.

O condenado enviou as imaxes por wasap a un home que a vítima tiña entre os seus contactos, quen, ao recibilas, alertou á policía. A Audiencia, que o considerou culpable dun delito de malos tratos habituais, agresión sexual, detención ilegal, lesións e revelación de segredos, tamén lle impuxo a prohibición de comunicarse e aproximarse á vítima durante 25 anos e medio, así como cinco anos de liberdade vixiada.

O tribunal indica na sentenza que o testemuño da vítima, que está corroborado polas declaracións dos axentes que acudiron á vivenda, así como dos forenses, foi "sincero, contundente e convincente, sen que se apreciase motivo algún na maneira en que foi exposto para dubidar da súa veracidade".

"Atopámonos, neste caso, ante unha declaración clara, persistente, coherente e de peso nos aspectos substanciais e decisivos, carente de incredulidade subxectiva ou ánimo espurio e corroborada obxectivamente", indican os maxistrados, os cales salientan que non se observan "contradicións" no testemuño da afectada, "salvo certas distorsións nos tempos ou na forma de producirse, comprensibles polo impacto que os feitos provocaron na vítima, pero non en elementos esenciais que poidan afectar á súa credibilidade".

Ademais, resaltan que son "moi significativas, convincentes e corroboradoras" as manifestacións testificais dos policías que acudiron ao lugar dos feitos, os cales comprobaron "a situación e o estado que presentaba a vítima, revelador da situación que acababa de sufrir".