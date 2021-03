Comisións Obreiras confía na ministra Ribera e rebaixará a intensidade das mobilizacións no conflito de Ence

A presidenta do comité de oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira e o secretario de organización comarcal de Comisións Obreiras, José Luis García Pedrosa, compareceron este xoves en rolda de prensa para informar da reunión mantida este mércores coa ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira, de quen confían no seu compromiso de que o artigo 18.4 da nova Lei de Cambio Climático non se aplicará de forma retroactiva á concesión da fábrica pasteira de Lourizán.

Unha vez obtido este compromiso por parte da ministra o sindicato anunciou que rebaixará a intensidade das mobilizacións que viña protagonizando aínda que continuará coas protestas na rúa.

De feito xa avanzaron as súas próximas mobilizacións que serán o día 26 de marzo #ante a sede da Deputación de Pontevedra e a Subdelegación do Goberno aínda que xa non pedirán a eliminación deste artigo da Lei de Cambio Climático senón que reclamarán a convocatoria dunha mesa de negociación para abordar o futuro de Ence e a continuidade dos postos de traballo da fábrica de Lourizán.

Ana Cedeira indicou que as mobilizacións serven para que a cidadanía visibilice o alcance e repercusión que tendía o peche da factoría de celulosas.

Ademáis aseguraron que non acudirán ao Pleno do Concello de Pontevedra onde o grupo de goberno local espera declarar persoa non grata ao presidente de Ence, Ignacio de Colmenares e Brunet. "Tampouco temos ningunha fixación especial co Concello", dixo Pedrosa.

Segundo trasladaron, a ministra reiterou que o que si afecta á permanencia de Ence na ría é o recurso xudicial sobre a prórroga da súa concesión, pendente de resolución nos tribunais. Neste sentido tamén lles asegurou"que bajo ningún concepto se iba a presentar ningún recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional por parte de ese Ministerio" segundo resumiu Ana Cedeira.

Tras o encontro coa ministra, García Pedrosa asegura estar "moderadamente satisfeito" porque se abre unha "porta ao diálogo" na que, grazas á súa presión, segundo dixeron, estarán representados "todos os afectados" por un hipotético peche da pasteira, é dicir, os traballadores da fábrica e tamén os das empresas auxiliares, o sector forestal e o loxístico, ademais das tres administracións: Xunta, Goberno Central e o Concello de Pontevedra.

Tanto Ana Cedeira como García Pedrosa culparon de "obstaculizar" este encontro con Teresa Ribeira ao delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada e ao secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero entre outros dirixentes do socialismo en Galicia como Guillermo Meijón ou Tino Fernández.