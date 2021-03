Michael Stanley Whittingham, Nobel de Química, visitará Pontevedra en novembro para participar nun congreso

O británico Michael Stanley Whittingham, gañador do Nobel de Química en 2019, visitará a cidade de Pontevedra en novembro. Será o invitado estrela do XXVI Encontro Galego-Portugués que terá lugar no Pazo da Cultura.

Este evento, organizado polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia, vaise a celebrar entre os días 17 e 19 de novembro, segundo avanzaron os seus organizadores no encontro que mantiveron co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

O Encontro Galego-Portugués de Química é unha actividade que se vén celebrando alternativamente entre Portugal e Galicia e constitúe un congreso de referencia para investigadores e estudantes.

Nel intervirá o recoñecido químico británico Michael Stanley Whittingham que, xunto a John B. Goodenough e Akira Yoshino, gañou o Premio Nobel de Química en 2019 polo seu traballo no desenvolvemento das baterías de ións de litio.