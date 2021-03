O garda civil Jesús Manuel Serrano recibe a Cruz de Prata ao mérito civil

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, entregou este mércores a Cruz de Prata da Orde do Mérito Civil a Jesús Manuel Serrano Corroto, integrante da Oficina de Xestión Económica da Comandancia da Garda Civil en Pontevedra, en recoñecemento ao seu esforzo continuado por axilizar os procedementos de pago a provedores.

Seguindo as directrices marcadas polo Ministerio de Facenda e a Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, o garda civil Jesús Manuel Serrano Corroto realizou un "esforzo continuado para reducir o prazo legal do pago de facturas", conseguindo que a Oficina de Xestión Económica da Comandancia de Pontevedra abone todas elas nun prazo medio de 15 días, a metade do que estipula a devandita lei.

Durante o acto de entrega, Larriba quixo, en primeiro lugar, trasladar os seus parabéns ao condecorado, de quen afirmou "que encarna os principios de boa fe, eficacia e eficiencia que se lle esixen ás Administracións Públicas nas súas actuacións".

Ao acto, celebrado na Subdelegación do Goberno, asistiron o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil en Pontevedra, Simón Venzal, e Francisco López Pena, delegado de Facenda en Pontevedra e de quen partiu a proposta de concesión da medalla.