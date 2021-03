Bares e restaurantes poderán abrir ata as 21:00 horas e terán máis aforamento

A terceira vaga da covid-19, segundo Alberto Núñez Feijóo, está "superada" en Galicia pero nada garante que "poidamos volver atrás". Por iso é polo que a Xunta de Galicia optase por dar un paso máis no seu proceso de apertura "gradual e paulatino" de cara á ponte de San Xosé.

A partir de agora, en todos os municipios que teñan unha incidencia acumulada a 14 días de menos de 150 casos por cada 100.000 habitantes, o que inclúe a toda a área sanitaria de Pontevedra -excepto Soutomaior-, bares e restaurantes terán un horario ampliado.

Poderán recibir clientes ata as nove da noite. Farano, ademais, cun maior aforo. Permitirase ocupar o 75% das terrazas e o 50% dos seus espazos interiores. Ao aire libre poderán reunirse seis persoas e dentro dos locais, un máximo de catro.

É a principal novidade deste proceso de desescalada que inclúe tamén ampliar o aforo noutras actividades como instalacións deportivas ou equipamentos culturais, que poderán chegar ata o 50% da súa capacidade máxima.

Estas medidas, que entrarán en vigor o venres 19 ás 00:00 horas, súmanse a outras restricións aprobadas para toda España como a prohibición de reunións en domicilios privados. Só poderán xuntarse persoas que sexan conviventes.

Ademais, mantense o peche perimetral de Galicia, onde non se entrar nin saír do territorio salvo por causas xustificadas. O toque de queda seguirá sen cambios, entre as dez da noite e as seis da madrugada.

O comité clínico volverá reunir a próxima semana para decidir se estas medidas tamén estarán en vigor durante a Semana Santa ou haberá un novo paso nesta desescalada.

Con respecto aos municipios que teñan unha incidencia a 14 días entre 150 e 250, como é o caso de Soutomaior, os establecementos de hostalería poderán abrir tamén ata as nove da noite pero só ao 50% nas súas terrazas e co interior limitado ao 30%.

Cunha incidencia maior de 250, que no caso da provincia de Pontevedra só ocorre en Pontecesures, a hostalería só poderá traballar en terraza e ata as nove da noite.

Nos municipios de maior risco, tres en toda Galicia, o peche seguirá sendo total. Só neles a mobilidade estará limitada. O resto da comunidade terá liberdade de movementos.

Núñez Feijóo, tras anunciar estes cambios, quixo mandar unha mensaxe de "prudencia" e recoñeceu que será unha ponte de San José "diferente ao que nos gustaría". Entende que "non poderemos facer todo o que querríamos pero será moito máis das que fixemos o ano pasado".