A Garda Civil investiga dúas empresas por presuntas irregularidades na xestión do amianto

A Garda Civil investiga penalmente aos responsables de dúas empresas da Estrada e Pontevedra por infrinxir as normativas sobre residuos e sobre a seguridade nos traballos con risco de exposición ao amianto.

Con motivo das investigacións realizadas no marco da Operación "Cristolito 2", o Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil de Pontevedra detectou unha serie de irregularidades nestas dúas empresas que manipulaban amianto sen a preceptiva inscrición no Rexistro de Empresas con Risco de Amianto (RERA) e sen o correspondente plan de traballo previo onde se deberían reflectir as medidas mínimas de seguridade e saúde para a protección dos traballadores contra os riscos derivados da exposición ao amianto.

O amianto mesturado con fibrocemento utilízase para construír as coñecidas placas de uralita. O risco na manipulación deste material xorde cando se pretende desmantelar unha construción, xa que as fibras que se atopan dentro da uralita ao cortalas, partilas ou manipulalas despréndense e ao inhalarse poden provocar enfermidades graves relacionadas co aparello respiratorio.

Segundo a normativa vixente, a retirada das citadas placas de fibrocemento debe realizarse por empresas autorizadas (rexistradas no RERA Rexistro de Empresas con Risco de Amianto), cumprindo os requisitos marcados na lexislación vixente, que establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición de amianto.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, unha das dúas empresas, que foron inspeccionadas polo Seprona, está situada no municipio da Estrada e dedícase especialmente á substitución de tellados. A outra, cuxa actividade xeral é a fontanería, realizaba substitucións de tubaxes de fibrocemento e atópase emprazada no municipio de Pontevedra.

Segundo puido comprobar a Garda Civil, ambas as empresas realizaban traballos de retirada de amianto sen cumprir os requisitos mínimos esixidos polas normas de prevención de riscos labores, e mentres una delas eliminaba os residuos de amianto vertiendo os mesmos nun terreo rústico de protección especial, a outra os trituraba e mesturaba con residuos da construción para a súa posterior xestión como residuos inertes.

Como consecuencia destas presuntas irregularidades, o SEPRONA investigou penalmente aos responsables de ambas as empresas por un suposto delito contra o dereito dos traballadores, castigado con penas de prisión de seis meses a tres anos.

Pola súa banda, ao xerente da empresa situada na Estrada, notificóuselle tamén a condición de investigado por un presunto delito contra os Recursos Naturais e o Medio Ambiente, castigado con penas de seis meses a dous anos.

As dilixencias instruídas entregáronse nos Xulgados de Garda da Estrada e Pontevedra, onde deberán comparecer os investigados cando sexan requiridos pola autoridade xudicial.