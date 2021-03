Sogama materializa a adquisición de sete terreos do Polígono de Vilanova para a nova planta de compostaxe

Sinatura entre a xerente de SEA e o presidente de Sogama da adquisición de terreos no polígono de Vilanova de Arousa © Xunta de Galicia

Sogama xa é propietaria de sete parcelas do polígono de Baión, no municipio de Vilanova de Arousa, despois de que este mércores o presidente de Sogama, Javier Domínguez, e a xerente de Chan Empresarial do Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, asinasen o acordo de compra deses 20.000 metros cadrados por un importe de 1.545.332 euros.

O proxecto que ten previsto a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para eses terreos céntrase na instalación de dúas naves pechadas e impermeabilizadas, nas que está previsto o tratamento dos residuos orgánicos que se reciban de ao redor de 25 municipios da contorna.

Esta planta contará coas últimas tecnoloxías de procesado, segundo a empresa pública Sogama, ademais de control de cheiros e de ruído, cun funcionamento a través de enerxía renovable, con paneis solares.

A capacidade de tratamento alcanzará as 15.000 toneladas anuais de fracción orgánica de residuos domésticos e outras 7.000 toneladas procedentes de podas e de restos de madeira. Sogama calcula que con este material produciranse 6.000 toneladas ao ano de compost de alta calidade. Este compost será despois destinado ao sector da agricultura como abono natural en lugar do uso de fertilizantes artificiais.

A Consellería contempla un investimento de 15,5 millóns de euros na creación desta planta. Con esta operación e as últimas realizadas polo SEXA durante os últimos meses, o polígono industrial pasa dun 15% a un 40% de ocupación.