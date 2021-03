As obras de mellora do firme na Alameda de Poio execútanse ao longo desta semana

Desde este martes, ao longo da semana, operarios municipais acometen as obras de mantemento do firme de parte da Alameda de San Xoán, fronte ao edificio do Concello. Debido a estes traballos, durante estas xornadas a zona de estacionamento restrinxirase de maneira parcial.

Chelo Besada, tenente de alcaldía e concelleira delegada de Obras e Servizos Municipais, respondeu ás críticas do Partido Popular polo estado deste espazo indicando que os arranxos estaban previstos desde hai tempo pero era necesario a mellora das condicións meteorolóxicas para afrontalos.

Precisamente, desde o goberno local afirman que as inclemencias durante este inverno e o tráfico de vehículos provocou a aparición de desniveis na superficie desta alameda, que serán reparados nestes días.

Chelo Besada lembra que en 2019 proxectouse unha actuación para acondicionar esta zona cun orzamento inicial de 60.000 euros que, unha vez licitado, reduciuse a 47.333 euros. No proxecto inicial contemplábase a creación dunha superficie empedrada con espazo para o crecemento de céspede entre as distintas pezas. Pero a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta non aceptou esta proposta, que só puido executarse na entrada do Mosteiro de Poio.

Por este motivo, o Concello decidiu utilizar xabre para esta superficie. Esta area obriga a traballos de mantemento de maneira periódica ante a creación de fochancas, segundo explica a tenente de alcalde. Ademais, ese proxecto incluía a dotación dunha rede de pluviais que non existía e a instalación dunha canalización de pedra.

Segundo explica Chelo Besada, se Patrimonio aceptase a proposta do Concello non sería necesario realizar as obras de arranxo actuais. A concelleira socialista lamenta as críticas por parte da oposición cando son coñecedores das esixencias de Patrimonio e afirma que "o PP parece máis interesado en confundir á cidadanía que en exercer unha oposición seria".