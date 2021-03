Medio cento de persoas maniféstanse contra a minería na Serra do Suído

Concentración da Plataforma SOS Suído-Seixo contra a minería © Plataforma SOS Suído-Seixo

A Plataforma SOS Suído-Seixo convocou unha concentración de protesta este sábado na fronteira entre os municipios da Lama (Pontevedra) e Beariz (Ourense), que reuniu a preto de medio centenar de persoas.

Todas elas pedían a caducidade do dereito mineiro Alberta I, na Serra do Suído e do Seixo, no que entenden como unha ameaza ao patrimonio natural ante a posibilidade de que se estableza na zona un proxecto de megaminería.

Os asistentes acudiron na súa maioría dos municipios que se verían afectados por unha situación así, como A Lama, Cerdedo-Cotobade e Forcarei na provincia de Pontevedra ademais dos concellos ourensáns de Beariz e Avión.

"Con este tipo de actos queremos amosar que a nosa loita segue viva", sinalaron representantes da plataforma ante na minería que "non fai máis que ameazar o grande potencial ambiental, social e económico que teñen as serras do Suído e do Seixo para a súa veciñanza".

O dereito mineiro Alberta I foi obxecto recentemente dun intento de explotación por parte da empresa Recursos Minerais de Galicia S.A, filial do grupo SAMCA, pero a Xunta de Galicia denegou o permiso pertinente ante o informe negativo da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.