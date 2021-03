A planta potabilizadora de Cuntis chegou a abastecer o pasado ano 1.023.193 metros cúbicos de auga

O Concello de Cuntis fixo balance do funcionamento da planta potabilizadora de auga situada no seu municipio, concretamente no lugar de Veiga Grande, en Sebil.

Trátase dunha instalación que dá servizo tanto a Cuntis como a Moraña captando auga directamente do río Umia..

Segundo o balance de 2020, a potabilizadora abasteceu un total de 1.023.193 metros cúbicos de auga durante o ano 2020.

Os consumos detalleados foron de 709.050 metros cúbicos por parte de Cuntis e de 314.143.

No último ano, destaca o goberno local cuntiense, ambos os dous concellos acometeron melloras coa instalación de equipos de telecontrol que permiten unha mellor xestión da planta por parte da empresa concesionaria, o que redunda na calidade do servizo.