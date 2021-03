O PP de Poio quéixase pola deterioración da Praza do Mosteiro

Estado da Praza do Mosteiro de Poio © PP de Poio

O Partido Popular de Poio avanza a súa intención de trasladar a próxima semana á Comisión de Urbanismo municipal o estado no que se atopa a alameda da Praza do Mosteiro.

Segundo denuncia a edil popular Rocío Cochón "hai ano e medio adxudicouse o proxecto para mellora do firme e instalacións de canalizacións da alameda do Convento e hoxe, está nunha situación lamentable, cheo de baches e co firme completamente deteriorado".

Cochón defende que "non é lóxico que unha obra cun custo de 60.000€ atópese tan deteriorada".

Na Comisión de Urbanismo, prevista para o vindeiro martes 16 de marzo, o PP sinala que pedirá que se adopten as medidas oportunas para solucionar esta situación, ademais de solicitar que se realice un seguimento doutras obras realizadas.