Pontevedra e Vilagarcía superan con nota a súa primeira xornada de vacinación masiva

Proba superada. Pontevedra e Vilagarcía viviron este sábado 13 de marzo, desde primeira hora da mañá, a súa primeira xornada de vacinación masiva de covid, coa que a Consellería de Sanidade pretendía probar o dispositivo que se aplicará cando o envío de doses a Galicia sexa de maior envergadura.

Para iso a autoridade sanitaria aproveitou a recepción de 30.000 vacinas de AstraZeneca nos últimos días, convocando a un total de 2.200 persoas da área sanitaria pontevedresa, de entre 50 e 55 anos, para recibir a súa primeira dose.

En concreto 1.700 desas persoas estaban convocadas a acudir ao Recinto Feiral de Pontevedra, e outras 500 a Fexdega en Vilagarcía.

"Falamos de poder recibir 150.000 vacinas a semana ou 180.000 en abril, maio ou xuño, e a verdade é que ter esto engrasado danos tranquilidade de que non vamos a ter ningunha vacina esperando para ser administrada", sinalou respecto diso o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras visitar o dispositivo habilitado na capital provincial.

O responsable de Sanidade resaltou as condicións do Recinto Feiral pontevedrés, que permite "o aparcamento que é importante, ter espazos amplos para os 15 minutos de espera sen que se produzan aglomeracións y despois que a sala, neste caso é unha das máis amplas que tempos dispoñibles, favorece que non haxa ningún tipo de concentración".

Neste sentido o xerente da área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Ramón Gómez, especificou que "hoxe temos aquí 10 equipos para vacinas 1.700 persoas, pero poderíamos ter 20 ou 30 equipos, polo que o volume de vacinación pode ser moi intenso". Tanto é así que "agora mesmo estamos administrando ao redor de 3.000 vacinas algunha semana, ou 4.000, en función do que nos suministran, e nós temos un plan con axuda do Concello de Vilagarcía e de Pontevedra para poder administrar ao redor de 25.000 ou incluso 28 ou 30.000 doses semanais", explicou.

Pola súa banda o alcalde de Pontevedra confirmou que, polo menos ata xuño, a instalación do Recinto Feiral estará a disposición plena do Sergas. "Non hai previsión algunha de utilización para outra cousa. Esta pandemia tennos que mobilizar a todos, estamos nunha situación de extrés sanitrio e hai que poñer a disposición das autoridades sanitarias todos os equipamentos posibles", defendeu Miguel Anxo Fernández Lores.

A xornada de vacinación masiva deberá repetirse en 12 semanas para a administración da segunda dose, e mentres tanto Sanidade continuará co plan de vacinación establecido empezando polos maiores de 80 anos, que segundo as súas previsións deberían estar inmunizados no mes de maio.