Arrestan un home por distribuír pornografía infantil tras unha denuncia presentada en Pontevedra

Axentes da Policía Nacional da Xefatura Superior de Cataluña detiveron a un home como presunto responsable de distribución de pornografía infantil tras unha denuncia presentada en Pontevedra.

Segundo informaron fontes oficiais da Policía Nacional, as investigacións iniciáronse no ano 2020 por parte do grupo de UDEF- Ciberdelincuencia da Brigada Provincial de Policía Xudicial tras unha denuncia realizada na Comisaría Provincial de Pontevedra.

Despois de iniciarse os mecanismos de coordinación policial produciuse a detención do presunto autor dos feitos, indicaron as mesmas fontes.