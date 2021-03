Peche indefinido do paseo do Gafos en Campolongo por risco de derrube

Acordoan o paseo do Gafos en Campolongo por risco de derrubamento © Mónica Patxot

Destapar o río Gafos xa non é só unha cuestión estética e ambiental, é un asunto de seguridade. Un informe técnico desvela que a estrutura que soporta o teito da canle polo que discorre o río ao seu paso polo barrio de Campolongo está seriamente danada e corre risco de colapso. Por iso, o Concello ordenou inmediatamente acordoar a zona para cortar o tramo de paseo comprendido entre Xeneral Rubín e o parque da seta.

"Senón se toman accións de seguridade poderían producirse derrubamentos en parte do teito deste túnel", recoñeceu o concelleiro de Desenvolvemento Sostibel, Iván Puentes, que visitou este venres o lugar acompañado pola responsable do departamento de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde.

A pechadura desta senda é indefinido ata que os técnicos dean cun modo no que reforzar a estrutura para reabrila tan pronto que como sexa posible pero sempre en condicións de máxima seguridade, puntualizan desde o goberno local.

No entanto, a solución definitiva pasa por executar o proxecto de destapar a canle. "Renaturalizar ou río dous Gafos, sacar este río á superficie e transformar unha dificultade nunha oportunidade para a cidade xerando unha zona verde do tamaño de 12 campos de fútbol non corazón dá cidade", márcase como reto a longo prazo, o socialista Puentes.

Demoler o teito da canle e deixar o río á vista nas súas condicións actuais está completamente descartado. "Non ten sentido abrir a canle tal e como está no día de hoxe porque ese non é ou espírito do proxecto. Destapar o Gafos non consiste en levantar esta lousa e que quede aquí unha canle con paredes verticais con auga correndo sobre formigón. Iso non é naturalizar o Gafos e non tería sentido", explica o edil.

As consecuencias desta pechadura afectan tamén aos colexios da zona, especialmente á Escola Infantil Crespo Rivas, cuxo alumnado terá que acceder ao centro a partir do luns a través do CEIP Campolongo, por unha porta que conecta ambos colexios. Para o resto de peatones se habilitarán as marxes laterales e dúas zonas para cruzar o paseo nos puntos nos que a estrutura está menos danada.

"Garantir seguridade, accesibilidade e condicións dignas mentres non se avanza noutro eido", relata Vilaverde a orde de prioridades do goberno local neste ámbito á espera de seguir dando pasos no proxecto de renaturalizar o río.

O descubrimento do deteriorado estado da canle descubriuse a raíz da visita organizada polo colectivo Vaipolorío polo interior do túnel de Campolongo. Xa existían informes técnicos que alertaban de certos desperfectos na canle, aínda que se concluíu que o nivel de corrosión non comprometía a seguridade ao paso peatonal.

Con todo, "non último informe feito este ano, que nos chegou onte, evidénciase que nos últimos doce meses ou proceso de corrosión avanzou tanto que a estrutura está seriamente comprometida", recoñece Puentes sobre o estado dunha canle de 50 anos de antigüidade e que ao longo da historia xa fora reforzado nalgunhas ocasións.