Mosquera: "Corremos o risco de que a Ence Borroka nos deteriore esta magnífica convivencia que temos na cidade"

César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra e concelleira do BNG no Concello de Pontevedra, mostraba a súa preocupación pola acción realizada por un grupo de traballadores de Ence e auxiliares, convocados polo sindicato Comisións Obreiras, durante este xoves á saída de integrantes da corporación municipal.

Mosquera indicou que este grupo tamén estivo a dar voltas coa intención de "asaltar a Deputación" e sinalou que os grandes prexudicados por este tipo de incidencias son as persoas que traballan en Ence ou para a fábrica de Lourizán.

Neste sentido manifestaba o vicepresidente provincial que a única vía real de manter os postos de traballo no futuro é a través dun traslado, porque a empresa non pode ocupar un espazo público marítimo terrestre "que conseguiu coa prórroga fraudulenta", apuntaba Mosquera. Pero os incidentes deste xoves provocarán, segundo o representante do BNG, que sexa difícil que aqueles alcaldes dispostos a aceptar un traslado no futuro manteñan unha postura aberta porque "é meter un becho fastidiado".

Cualificou estas accións como propias da "Ence Borroka" e aclarou que se a "Kale Borroka facía o que facía, todos sabiamos quen estaba detrás" e, neste caso, culpou o Partido Popular e á dirección da propia empresa de estar detrás do "asalto á alcaldía".

En relación con estas acusacións indicou que non é posible que xente que está a traballar apareza polo Concello pontevedrés en horas laborables. "Alguén o pagará. Se non van traballar, os despidirían. Alguén está financiando este tipo de actuacións e ten nome e apelidos: Ence e o PP", indicou.

"Se Colmenares dixese: quen faga estas cousas, mañá non traballa máis para Ence; xa nin se plantexaba", manifestou César Mosquera sinalando que vendo o vídeo de Ignacio de Colmenares, presidente de Ence, "calquera se dá conta de cal é o talante".

Sobre o PP, o vicepresidente acusou a Rafa Domínguez de acudir ata o Concello para animalos, aínda que despois publicase un tweet sinalando que "non sabía a que ían. Se non sabía a que ían entón é máis parvo do que parece. Claro que o sabía".

Mosquera espera que agora que Ignacio de Colmenares mostra a súa disposición a unha mesa de diálogo mande a estes colectivos de traballadores que paren estas accións de protesta. "Se non, esta Ence Borroka corre o risco de que nos deteriore esta magnífica convivencia que temos na cidade de Pontevedra, esta tranquilidade", sentenciou o vicepresidente da Deputación.