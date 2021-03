Galicia baixa dos 3.000 casos activos de infección por covid-19

Cribado no campus de Pontevedra da Universidade de Vigo © Mónica Patxot

29 pacientes continúan ingresados infectados pola enfermidade do coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. 16 persoas atópanse en plantas de hospitalización do Hospital Montecelo e seis no Hospital do Salnés. Na Unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra atópanse sete pacientes.

A Consellería de Sanidade informa de 343 casos activos na área, dos que 314 evolucionan da enfermidade nas súas vivendas. Mantense a cifra de 159 pacientes falecidos desde o inicio da pandemia.

12.024 persoas curáronse desde que comezou o plan de continxencia. Durante as últimas 24 horas realizáronse 1.235 probas PCR's con 10 novos positivos detectados.

GALICIA BAIXA DOS 3.000 CASOS

Os casos activos caen a 2.931 en Galicia e os hospitalizados con covid baixan a 330, deles 73 en UCI.

Desta forma, a comunidade autónoma resta 161 casos activos de covid-19 e baixa dos 3.000 nesta xornada. O número de persoas falecidas desde o inicio da pandemia ascende a 2.289.