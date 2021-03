O alcalde sinala a Rafa Domínguez e a Colmenares polo intento de agresión por parte dos traballadores de Ence

Peche de persoal de Ence no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot Peche de persoal de Ence no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot Peche de persoal de Ence no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot Peche de persoal de Ence no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

O alcalde referiuse á "ocupación" por parte dun grupo de traballadores de Ence e do secretario de organización de Comisións Obreiras, José Luis García Pedrosa do terceiro piso do Concello de Pontevedra onde se atopa a Alcaldía e os despachos do equipo de goberno culpando da tensión vivida ao portavoz do Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez e ao presidente do Grupo Ence, Ignacio de Colmenares e Brunet.

"Un bo rato, o señor Domínguez estivo presente no hall da Alcaldía arengando a esas persoas que a ocuparon", dixo o alcalde. "Non viñan concentrarse no Concello, senón que viñan directamente a agredir verbalmente e mesmo fisicamente ás persoas que alí estabamos", afirmou Lores.

O alcalde tivo que saír do seu despacho protexido pola Policía Local entre insultos e empuxóns dos traballadores da fábrica de celulosas. Xunto ao alcalde abandonaron as oficinas do Concello outros concelleiros que tamén foron increpados.

A tensión mantívose na saída do aparcamento da Praza de España, onde os manifestantes repetiron os seus insultos e tentaron abordar os vehículos do rexedor e dos edís, bloqueándolles o paso e chegando a golpear a algún dos coches.

"Eu nalgún momento tiven medo pola miña integridade física", confesou o alcalde que deu as grazas aos axentes da Policía Local pola súa actuación protectora.

Fernández Lores compareceu esta tarde en rolda de prensa acompañado polo tenente de alcalde, Tino Fernández e a concelleira Anabel Gulías e asegurou que "esa ocupación fíxose por parte de persoas enviadas pola empresa, o señor Colmenares, e tamén polo Partido Popular".

O alcalde destacou que "Pontevedra é unha cidade tranquila, dinámica e referente a nivel internacional desde o punto de vista do medio ambiente pero desgraciadamente temos dúas eivas moi importantes". Segundo enumerou Fernández Lores, a primeira é "a empresa Ence situada no medio da ría" e que utilizou desde a súa implantación "a violencia, a chantaxe e absolutamente todo tipo de extorsións e coaccións".

En segundo lugar, Fernández Lores citou ao Partido Popular e ao presidente do Grupo Ence, Ignacio de Colmenares "que están a utilizar ameazas e violencia contra o Concello de Pontevedra". Nunha mensaxe dirixida a eles, o alcalde dixo "que están profundamente equivocados, que a súa actitude o que fai é reforzar a nosa posición".

"Imos seguir loitando por conseguir unha Pontevedra cada vez máis referente internacional e por recuperar a ría", engadiu o rexedor da capital convencido de que "é o que demanda unha gran maioría de pontevedreses".

Por último, Fernández Lores incidiu en que "estamos seguros de que se o Partido Popular e Colmenares dan as ordes pertinentes estes espectáculos bochornosos que non corresponden a esta cidade de Pontevedra rematan inmediatamente".

Pola súa banda, o tenente de alcalde Tino Fernández valorou estes os feitos ocorridos este xoves como algo "absolutamente inadmisible nun país democrático" que se "tente secuestrar" a un grupo de goberno por parte de "eses supostos traballadores".

Tino Fernández indicou que este tipo de accións "non son froito da improvisación" senón que "isto é unha manobra, polo menos, consentida pola empresa cando non alentada" e sinalou a Comisións Obreiras "como un sindicato que se converteu en absolutamente amarelo e perigoso mesmo para os dereitos e as reivindicacións dos traballadores".

"Nós estamos preocupados polos seus postos de traballo" dixo o tenente de alcalde nunha mensaxe dirixida aos traballadores da empresa Ence "pero tamén teñen que saber que non imos ceder a ningún tipo de chantaxe nin de ameaza. Temos unha postura moi clara no grupo de Goberno e esa é a que imos manter".

Finalmente Tino Fernández reiterou que "coma se van a conseguir as cousas é dialogando, sentándose, falando, e por suposto defendendo o que consideren oportuno por leitos democráticos" sinalando a forma de "facer as cousas ben" que ten o outro comité de empresa de Ence que este xoves reuniuse co secretario de Estado de Medio Ambiente.