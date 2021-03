O acusado de violar unha muller en Bueu asegura que "esa noite estiven en Marín na miña casa"

Acusado de agredir sexualmente a unha septuaxenaria na súa casa de Bueu © Gustavo Santos / Pool

Coa declaración do acusado J. L. G.M., a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra completou este xoves a vista oral do xuízo contra un veciño de Marín acusado de agresión sexual, lesións e roubo a unha anciá en Bueu.

Este home insistiu na súa inocencia rexeitando que fora el quen violou a unha muller de 75 anos tras acceder de madrugada ao seu domicilio.

Os feitos polos que se xulga a este home ocorreron na madrugada do 3 ao 4 de marzo de 2017. "Esa noite estiven en Marín na miña casa", asegurou diante do tribunal igual que fixo onte a súa esposa que confirmou esa coartada. J.L.G.M. tamén incidiu en que a súa muller "ten o sono lixeiro" e "sería imposible" que el se marchase de casa sen que ela se decatara.

O acusado dixo non saber por que apareceron restos biolóxicos seus na vivenda da vítima e tampouco deu explicación ao motivo polo que un repetidor situou ao seu teléfono móbil a menos de 2 quilómetros en liña recta da vivenda da anciá, e ás 4 da madrugada hora na que se produciu o asalto.

É máis, este home afirmou que o teléfono o comprou en xuño, aínda que a fiscal lembroulle que a documentación de Orange recoñéceo como titular deste dispositivo desde febreiro.

O acusado admitiu que coñecía á vítima e o seu domicilio por traballar como albanel para facer obras nesa vivenda en varias ocasiones pero indicou que antes da súa detención, o 7 de novembro de 2017, "pasaran catro ou cinco anos desde que estivese na súa casa". Tamén recoñeceu que sabía que vivía soa e que quedara viúva.

Cando foi detido, o xulgado de instrución número 2 de Marín autorizou un rexistro no domicilio do detido no que os gardas civís localizaron, entre outros obxectos, cinta illante azul e unha corda "coincidentes nas súas características morfolóxicas e na súa composición química" coas empregadas durante a agresión á septuaxenaria, algo que xustificou este xoves diante do tribunal afirmando que ten cinta illante "de todas as cores" e que a corda "era para o tendedeiro".

Na sesión deste xoves, a terceira neste xuízo, declararon os peritos do servizo de Criminoloxía da Garda Civil que explicaron os motivos do descarte doutros familiares sospeitosos nas mostras de ADN e demais restos biolóxicos recolleitos na investigación.

Tamén as psicólogas forenses deron conta das lesións causadas durante o brutal ataque, entre elas hematomas, desgarro vaxinal e outras feridas provocadas polas ataduras. Tamén detallaron as secuelas psicofísicas que padece a vítima como un trastorno neurótico e o tratamento que necesitou.

O xuízo quedará visto para sentencia o vindeiro luns coa lectura dos informes das partes. Saberase entón se a fiscal mantén ou modifica a súa petición de condena. Inicialmente pola agresión sexual a representante do Ministerio Público solicitaba que este home que sexa condenado a 15 anos de cárcere; polo roubo a 4 anos; e polas lesións, a 2 anos de prisión.

Tamén reclama que indemnice á vítima en 8.460 euros polas lesións e as secuelas, e que lle devolva os 1.250 euros que lle roubou.