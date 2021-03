Galicia estará pechada na ponte de San Xosé e en Semana Santa

Todas as comunidades españolas, excepto Baleares e Canarias, estarán pechadas de maneira perimetral tanto na ponte de San José -entre o 17 e 21 de marzo- como na Semana Santa -entre o 26 de marzo e o 9 de abril-. Nin sequera estará permitido visitar a familiares.

Así o acordaron o Goberno e as comunidades no marco do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Só Madrid votou en contra deste medida pero, segundo informou a ministra de Sanidade, Carolina Darias, terá que cumprila igualmente.

As restricións para estes dous períodos festivos sairán publicadas no Boletín Oficial do Estado e serán de obrigado cumprimento para todas as rexións.

Evitar os desprazamentos por motivos vacacionais ou turísticos é o obxectivo desta decisión que, ademais, virá acompañada doutras limitacións.

O toque de queda será entre as 23.00 e as 06:00 horas, aínda que as comunidades poderán amplialo e obrigar ao regreso dos cidadáns aos seus domicilios antes das once da noite.

Con respecto ás reunións sociais, nos espazos privados -domicilios- só poderán reunirse conviventes. Nos públicos, por exemplo establecementos hostaleiros, fixarase un límite de 6 persoas ao aire libre e de 4 persoas en lugares baixo teito.

Este será un "acordo de mínimos", segundo Darias, que explicou que cada comunidade poderá engadir novas restricións para os seus respectivos territorios se así o consideran oportuno.

O acordo establece ademais como recomendacións a non celebración de eventos que supoñan concentracións de persoas ou que as comunidades non baixen de nivel de alerta -aínda que os seus indicadores sexan positivos- nas dúas semanas previas á Semana Santa.