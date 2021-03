O secretario de Estado de Medio Ambiente sobre Ence: "a empresa ten de horizonte ata 2033"

O secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán © Ministerio de Transición Ecológica Videoconferencia de Tino Fernández e Yoya Blanco con Hugo Morán © PSOE de Pontevedra

"Antes ou despois de Semana Santa, o texto da Lei de Cambio Climático irá a Comisión e non existe a intención de modificar o artigo 18 da mesma". Segundo o Partido Socialista esta decisión firme do Goberno de España foi transmitida polo secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, nunha reunión telemática que mantivo co tenente de alcalde e voceiro do grupo municipal do PSOE, Tino Fernández; os concelleiros socialistas Yoya Blanco e Marcos Rey; o parlamentario autonómico Pablo Arangüena; o deputado Guillermo Meijón, e a secretaria xeral da Agrupación Socialista de Pontevedra, Maica Larriba.

Morán ten previsto manter o xoves sendas reunións con membros do comité de empresa e da Asociación pola Defensa da Ría (APDR).

Segundo os socialistas de Pontevedra o secretario de Estado de Medio Ambiente reiteroulles o que lle repetiu ao presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, "esas sete veces que di que nos sentamos: que o artigo 18 non afecta en absoluto a Ence no período de concesión do que dispoñen".

No seu resumo da entrevista co secretario de Estado, os socialistas engaden que, Hugo Morán asegurou que "a prioridade e maior preocupación do Goberno é o mantemento dos postos de traballo" e, neste sentido, subliñou que "existe unha concesión que está viva, vixente e que lle outorga a Ence unha marxe de 12 anos para adoptar decisións".

"A Lei de Patrimonio outórgalle un máximo de 75 anos, é dicir ata o 2033, xa que as concesións computan dende o minuto un. Non hai ningunha razón obxectiva para pensar que a Lei de Cambio Climático impoña unhas restricións maiores que a lexislación autonómica, que por certo establece un máximo de 50 anos. Así que, para tranquilidade dos traballadores, a empresa ten de horizonte ata 2033: 12 anos para establecer un calendario de acción que permita manter os postos de traballo".

Estas mismas fontes indican que Hugo Morán tamén expresou a súa preocupación ante as declaracións nas que o presidente da compañía advertía aos seus traballadores da posibilidade dun risco maiúsculo medioambiental e para a saúde das persoas. Na súa opinión, "o que Colmenares dixo o outro día non pode pasar desapercibido, xa que, se é así, a factoría non debería seguir funcionando aí".

Neste sentido, lamentou que a Xunta, "que é a administración á que lle corresponden as competencias medioambientais", se teña "colocado de perfil", cando os seus servizos de vixilancia ambiental deberían "actuar de oficio e abrir un expediente". "O lóxico é pensar que nalgún momento, a Fiscalía vaillo requirir", avanzou o secretario de Estado de Medio Ambiente.

TINO FERNÁNDEZ

Para o voceiro do grupo municipal do PSOE, o encontro mantido con Hugo Morán "serviu para deixar aínda máis claro que Ence pretende construír un relato de confrontación interesado en torno a esa gran mentira do artigo 18, xa que é evidentisimo que a Lei de Cambio Climático non lles afecta para nada ao seu actual período de concesión".

Tino Fernández lamentou que a empresa estea "a eludir descaradamente a súa responsabilidade fronte aos traballadores afectados" e acusou aos ‘populares’ Alfonso Rueda e Rafa Domínguez de "facer de Macario e Rockefeller do descurso empresarial".

"Os mantras que lles escoitamos á Xunta e ao PP veñen redactados dende os despachos de Ence. Os seus dirixentes están a actuar como se foran delegados de empresa, coa vista máis posta nas portas xiratorias que na defensa dos postos de traballo", aseverou o tenente de alcalde de Pontevedra.

Fernández tamén se amosou moi crítico coas "tácticas de guerrilla urbana" que o sindicato CC OO está a empregar "para defender os intereses dos altos cargos da empresa e tentar intimidar ás institucións públicas e aos representantes políticos elixidos democraticamente”.

"Non me parece que accións como ocupar edificios pola forza, cortar estradas e queimar neumáticos se correspondan co xeito de protestar e reivindicar cos que boa parte dos traballadores queren ser visibilizados", matizou o edil.

Neste sentido, o voceiro socialista volveu tender a man ao diálogo e lembrou que "o PSOE é o único partido que sempre defendeu a postura do traslado e do mantemento dos postos de traballo en Galicia e, polo tanto, o único interlocutor que está verdadeiramente interesado en defender os intereses dos traballadores".

"O noso posicionamento quedou fixado hai bastante tempo, ‘Ence si, pero non na ría’. Agardamos que a empresa deixe de perder máis tempo e de distraer o foco de atención co obxectivo torticeiro de non asumir as súas responsabilidades cos traballadores. O PSOE non é o problema, senón a solución", apuntou Tino Fernández.