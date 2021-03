Sanidade rectifica e abre Cambados desde o venres tras revisar a súa situación "con detalle"

Cambados recuperará a súa mobilidade para partir do próximo venres. Aínda que inicialmente Sanidade mantivera a este municipio dentro dos que debían seguir no nivel alto de restricións, ao final non será así e a súa situación será similar ao de case toda Galicia.

Así o anunciou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras a reunión do subcomité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia da covid-19.

As autoridades sanitarias revisaron a evolución de Cambados "con máis detalle" esta mesma mañá, en coordinación coa responsables da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e acordaron aliviar as restricións nel.

A iso contribuíu, segundo García Comesaña, a evolución epidemiolóxica do resto da área sanitaria, que se mantén no nivel medio de restricións salvo Soutomaior, Vilanova de Arousa e Ponte Caldelas, que seguirán no nivel alto e con máis limitacións.

Esta nova reordenación entrará en vigor venres 12, ás 00:00 horas.

Esa foi a principal novidade da comparecencia do titular de Sanidade, que anunciou ademais que, en toda Galicia, os albergues recuperarán o seu funcionamento coas mesmas restricións que os hoteis e cos dormitorios colectivos limitados ao 30%.

Tamén se retomarán as clases de instrumento e vento suspendidas o pasado 26 de xaneiro e as actividades de turismo activo, limitadas a tres persoas máis o monitor.

NON SE DESCARTA AXUSTES NA HOSTALERÍA

O conselleiro de Sanidade sinalou ademais que "probablemente" a próxima semana poderá haber "algún axuste" nos horarios da hostalería e se poidan recuperar as franxas que había antes do mes de xaneiro.

O comité clínico está a traballar nun documento que prevé introducir algún nivel "complementario" aos que existen actualmente e que se aplicará segundo a situación epidemiolóxica de cada municipio.