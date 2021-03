O Concello derruba a estrutura danada do centro sociocultural de Vilalonga

Derruba da estrutura danada do centro sociocultural de Vilalonga © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo ordenou a derriba da estrutura do edificio que se ía a destinar a centro sociocultural de Vilalonga, liberando desta forma a zona do Revel dun claro exemplo de feísmo urbanístico.

Os danos detectados na estrutura e na cimentación fixeron imposible que o goberno retomase o proxecto en 2019.

Unha decisión avalada por informes técnicos e un sobrecusto de case 1,4 millóns de euros que supoñería emendar os problemas estruturais tras máis de 11 anos de abandono. A pesar destas dificultades, o goberno continúa cos seus plans para dotar aos veciños dun novo edificio sociocultural e mantén na súa folla de roteiro un espazo social de convivencia.

As tarefas de demolición iniciáronse este luns e o martes estaban xa practicamente concluídas, á espera da derriba dunha parede e da retirada de entullo. Deste xeito, a zona estará xa completamente libre para cando comecen os traballos de urbanización.

A empresa Covsa, cunha oferta económica de 1.241.968 euros, será a encargada de executar o proxecto e realizará todas as melloras recollidas no prego e que ten que ver coa iluminación e a xardinería da zona verde.

O proxecto de urbanización contempla catro viarios, con dous carrís de 3 metros, unha rotonda, que axudará a achegar fluidez ao tráfico e a dotación de 84 prazas de estacionamento. As beirarrúas previstas terán unha anchura mínima de 2 metros e unha máxima de 4,5 metros. A obra contempla a mellora do saneamento, abastecemento e subministración de enerxía eléctrica, incluídas as instalacións de condución, transformación, distribución e iluminación público, así como as infraestruturas telefónicas e de telecomunicacións.

O proxecto conta cun apartado propio para o tratamento dos espazos libres e para a protección dun pequeno regacho, a flora e fauna existente na contorna.