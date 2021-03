Cadeliños publica un vídeo para alertar sobre a dura vida dos cans encadeados

Imaxe do vídeo de Cadeliños © Asociación Cadeliños

A asociación Cadeliños de Pontevedra, que se dedica ao rescate de animais abandonados para buscarlles un fogar no que poidan ser acollidos, lanza a campaña 'Rompamos cadeas'. Desde este colectivo poñen a mirada neste momento na situación que, segundo sinalan, se produce con frecuencia en Galicia onde numerosos cans atópanse encadeados, coa función de "exercer" de alarma.

Noutras ocasións, segundo apuntan desde Cadeliños, atópanse atados a unha cadea ou poste durante todo o día sen posibilidade de que realicen percorridos de maneira libre. Para as persoas responsables desta asociación trátase dunha situación "terrible" e denuncian que tanto o peche prolongado como as cadeas supoñen uns "crueis malos tratos".

Por este motivo, Cadeliños elaborou un vídeo para denunciar esta situación. Afirman que na Lei de Benestar Animal 4/2017 do 3 de outubro se regula esta situación pero, con todo, as institucións e autoridades non teñen en conta esta normativa. Sinalan tamén que cando os corpos e forzas de seguridade interveñen nestes casos, os animais desaparecen unha vez liberados.

Desde Cadeliños queren que, con esta campaña, as autoridades e a sociedade se sensibilicen con este tema para evitar a "cadea perpétua" de moitos cans en Galicia.