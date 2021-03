8M | Ponte Caldelas, tinguido de morado por Día Internacional das Mulleres

Iluminando diversos espazos do municipio, así celebrou este 8 de marzo Ponte Caldelas o Día Internacional da Muller.

O Concello habilitou iluminación ornamental de cor morada en diversos espazos da vila.

Desta forma a decoración conmemorativa chegou á Praza de España (fonte luminosa, bancos e pérgola), á Praza de Placeres Castellanos Pan e á Praza da Lama.

Ademais o Concello de Ponte Caldelas editou un vídeo conmemorativo do 8 de marzo no que participaron todos os concelleiros do equipo de goberno como exemplo de igualdade.