8M | O Grove selecciona 20 fotografías para ilustrar o Día da Muller

"Artista", de David Piqueras Aparicio © Concello do Grove "Más que la manicura", de José Ángel Arias Tomás © Concello do Grove "Como una madre", de Antonio Atanasio Rincón © Concello do Grove

O xurado do Concurso de Fotografía polo Día Internacional da Muller xa seleccionou os premios deste ano. O concurso contou cunha importante participación, xa que foron 86 as fotografías presentadas, que chegaron ao Grove desde distintos lugares de Galicia, de España e mesmo de doutros países como Portugal, Colombia e Chile.

O xurado estivo formado por integrantes do Consello Local de Igualdade e por profesionais da fotografía.

Finalmente o primeiro premio, dotado con 350 euros, recaeu en Vicente Guill Fuster, de Castalla (Alacante), pola súa fotografía "Artista luchadora"; o segundo, de 250 euros, en David Piqueras Aparicio, de Sagunto (Valencia), quen foi galardoado pola súa instantánea titulada "Artista"; o terceiro premio, de 150 euros, foi para o madrileño José Ángel Arias Tomás pola súa foto "Más que la manicura". Por último, o Premio Impulso á Promoción da Muller, dotado con 250 euros, foi para a imaxe "Como una madre", de Antonio Atanasio Rincón, de Cidade Real.

O xurado, composto por Ana María Gondar, Nuria Atanes, Martín González, Cristina Domínguez e Rosa María Blanco, alén de elixir as fotografías premiadas, tamén se encargou de preseleccionar vinte das obras presentadas para formaren parte dunha exposición que poderá ser visitada na Sala das Cunchas e na Sala das Dornas da Casa do Concello desde mediados desta semana ata o día 31 de marzo.

Así mesmo, co fin de lles dar maior visibilidade a estas vinte imaxes finalistas e asemade minimizar o risco de contaxio da Covid-19, tamén se poderán ver de maneira virtual nun vídeo que será publicado estes días no Facebook do Consello Local da Igualdade do Concello do Grove.