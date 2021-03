A pandemia non silenciará o 8M na comarca de Pontevedra

O feminismo non renuncia a abandonar as rúas este 8M, Día Internacional da Muller. Non haberá manifestacións masivas, pero a pesar das restricións pola covid-19, optaron por non quedar caladas. Farano con actos máis pequenos a nivel local e comarcal.

Desde a plataforma Galegas 8M consideran que a mobilización debe ser "prioritaria" para afrontar a actual realidade social e avanzar no desafío de acabar coas desigualdades.

Será baixo o lema "Sen coidados non hai vida". Haberá unha decena de manifestacións en toda Galicia, pero no caso de Pontevedra a plataforma optou por centrar a súa actividade en rúa cunha marcha que se celebrará en Vilaboa.

Haberá unha saída en bicicleta previa, ás 16:00 horas, desde a residencia de maiores, pero a marcha arrancará unha hora despois, ás cinco da tarde, desde o CPI do Toural para chegar a pé, sobre as sete da tarde, ata Riomaior onde se lerá o manifesto da xornada.

As participantes nesta marcha, apuntan desde Galegas 8M, deberán usar máscara en todo momento, manter a distancia interpersoal, limparse as mans con xel hidroalcohólico de maneira frecuente e vestir un chaleco reflector que estea homologado.

Ademais, tamén se organizaron concentracións de pequeno formato en Ponte Caldelas (18:00 horas, na Alameda e a Praza da Fonte) e en Vilagarcía (20:00 horas, Praza de Galicia).

CONCENTRACIÓN DA CIG EN PONTEVEDRA

No caso da cidade de Pontevedra, será o sindicato CIG o que saia á rúa este 8M. Será a través de dúas marchas que partirán ás 11:15 horas e que, tras percorrer diferentes espazos urbanos, uniranse ás 12:00 horas na Praza da Ferrería.

Unha delas sairá da Praza do Hospital e pasará por Benito Corbal, Sagasta e Peregrina; mentres que a segunda partirá do peirao de As Corbaceiras para chegar ata A Ferrería por San Roque, Alameda e Michelena.

CIG tamén organizou concentracións no Grove (12:30 horas, Praza do Corgo) e Cambados (12:30 horas, Praza do Concello) e unha manifestación con formato similar á de Pontevedra en Vilagarcía, que arrancará ás doce e confluirá ás 12:30 na Praza de Galicia.

Desde o sindicato aclaran que todas as mobilizacións foron comunicadas previamente e non houbo ningunha restrición por parte das autoridades.

FOLGA FEMINISTA

Ademais das concentracións e actos simbólicos que se desenvolverán ao longo da xornada do 8M, este ano tamén se volveu a convocar unha folga de mulleres, apoiada polos sindicatos CIG e CUT, que darán cobertura laboral ás traballadoras que queiran secundala.

Esta será unha folga non só laboral ou estudantil, senón que os colectivos feministas fan un chamamento a que tamén sexa un paro no consumo e nos coidados, para visibilizar a desigualdade das mulleres no ámbito familiar.