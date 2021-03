As 'mulleres da vila' xa presumen da súa participación na campaña do 8M

Participantes na campaña "Mulleres na vila" © Concello de Pontevedra Participantes na campaña "Mulleres na vila" © Concello de Pontevedra

Os escaparates dos establecementos comerciais de Pontevedra xa exhiben os carteis que forman parte da campaña municipal do 8M, Día Internacional da Muller.

'Mulleres da vila' é un proxecto que busca homenaxear, visibilizar e poñer en valor a todas as mulleres empresarias e traballadoras de Pontevedra.

As imaxes foron realizadas pola fotógrafa Patricia Maquieira.

Na mostra participan Ecocabana (Laura López), Jomafer (Elena e Antonina López), Mercería Pilar (Pilar Bouza), Pontetelas (Nélida Viaño), Confitería Solla (Mayka Solla), Floristería Jardín (Ángela Casares), Manualidades Arte (Mar Golpe) ou Loli Baquero (Mari Pazos).

Peluquería Danae (Merchi Martínez e Mari Carmen Vidal), Anabeti (Conchi, Ana, e Beti Puga), Copistería Calco (Belén Nieto), M&C Moda e Complementos (Mercedes e Mari Tobío), PC Box (Judit Meriño), Ma Petite (Marieli Touza), Librería Seijas (Luz Gallego) e A Balea das Cores (Almudena López e Vanesa Osorio) completan a campaña.

A concellería de Promoción Económica difundirá nos vindeiros días a través da canle de Youtube do Concello un vídeo no que todas esas emprendedoras contarán cales son as súas fortalezas, soños e retos e nos que darán os seus consellos a outras mulleres.