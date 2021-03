Medio millón de euros e catro meses de obras para reformar o parque de Bombeiros

Algo máis de medio millón de euros prevé investir o Concello de Pontevedra na reforma das instalacións do parque de bombeiros. A actuación, que ten un prazo de execución de catro meses, busca ampliar os espazos de convivencia para cumprir os parámetros de seguridade.

Foron seis as empresas que presentaron a súa oferta para encargarse da execución dos traballos. Son ACEVI, Prace, Gómez Crespo, Construcciones Castro Figueiro, Probisa Vías y Obras e Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería.

As súas ofertas oscilan entre os 508.096 euros da máis elevada e os 423.729 da máis reducida.

A mesa de contratación do Concello reuniuse esta semana para abrir os sobres administrativos e tamén a oferta económica presentadas polas empresas. Volverá a xuntarse nos vindeiros días, unha vez que estea valorado o proxecto técnico por parte das oficinas municipais.

O proxecto de remodelación do parque busca ampliar os espazos de descanso do persoal dividíndoo en habitacións, cociña, baños e vestiarios, con todas as instalacións de electricidade, calefacción e saneamento.

Así, todas as dependencias de uso común, entre elas a cociña, a zona de descanso ou as estancias onde os bombeiros esperan para realizar intervencións, serán ampliadas e situaranse na zona dereita do parque, onde está o taller dos coches e o hangar anexo.

Tamén se reformará a parte administrativa dándolle unha nova distribución. A área de oficinas concentrarase no lado esquerdo do parque, onde tamén haberá máis espazo para estes despachos, segundo consta no proxecto desta actuación.