Sen novos casos de covid-19 na Illa de Arousa e Portas durante os últimos catorce días

Son xa dous os municipios da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés nos que non se rexistrou ningún caso novo de covid-19 nos últimos 14 días. Son Portas e A Illa de Arousa. Outros dous, Forcarei e O Grove, están a piques de logralo.

Todos eles son a cara na situación epidemiolóxica da área sanitaria. A cruz, os catro que teñen unha incidencia superior aos 250 casos por cada 100.000 habitantes e que, segundo anunciou Sanidade, serán os únicos con restricións de mobilidade.

Son Soutomaior (35 casos, sete menos que onte), Ponte Caldelas (19 casos, -3), Cambados (36 casos, -2) e Vilanova de Arousa, onde aumentan os positivos a 37 (dous máis).

Sanxenxo (35 casos, sen cambios), Marín (58 casos, -4), Vilaboa (13 casos, -1), A Lama (5 casos, sen cambios) e Catoira, pola súa banda, mantéñense nun termo medio cunha incidencia que oscila entre 150 e 250.

No resto, a incidencia non supera os 150. No caso da cidade de Pontevedra, hai 135 casos activos. Son oito menos que onte. A incidencia a 14 días situouse en 130.

Poio, Vilagarcía (54 casos, -9), Cuntis (6 casos, -1), Meis, Meaño (6 casos, sen cambios), Cerdedo-Cotobade (8 casos, -1), Campo Lameiro (2 casos, sen cambios), Barro (4 casos, -1), Ribadumia (3 casos, -1) e Caldas de Reis.

Pola contra, Bueu experimenta un lixeiro ascenso cun caso activo por covid-19 máis que onte, ata un total de 10.

A incidencia acumulada a 14 días de cada municipio, a partir dos datos proporcionados polo Servizo Galego de Saúde, pode consultarse no mapa que acompaña a esta información.