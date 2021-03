Ata 240 familias interesáronse xa polas axudas municipais para a compra de computadores

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, acompañado por membros do seu goberno, reuniuse con representantes da Federación de Asociacións de Nais e Pais de Pontevedra para presentar o borrador das axudas do Plan Supera destinadas á compra de computadores.

Desde a Fanpa quixeron poñer en valor o "esforzo" do Concello por ofrecer estas axudas e mostraron a súa predisposición para comunicar estas subvencións entre os asociacios e mesmo axudar ás familias para tramitalas.

Así mesmo, suxeriron tamén algunhas modificacións para mellorar os pregos das axudas que se darán a coñecer nas próximas xornadas.

Esta convocatoria está a xerar un gran interese entre a poboación, pois o gabinete de alcaldía xa recibiu ao redor de 240 chamadas de persoas interesadas nestas axudas. O teléfono de información é 681 264 835 de luns a venres en horario de mañás.

O obxectivo destas axudas é atender unha nova modalidade de ensino que xurdiu coa pandemia e que obrigou aos centros de educación a buscar alternativas para seguir impartindo clases e, por tanto, tratar de corrixir a fenda dixital nalgúns sectores sociais. O Concello ten reservada unha partida de 400.000 euros para o pago destas subvencións que podería incrementarse se é necesario.

Os solicitantes deben ser familias empadroadas en Pontevedra con fillos menores de 18 anos e matriculados no curso 2020/2021 en centros de ensino público. Cada familia poderá recibir un máximo de 400 euros por computador comprado, e subvencionarase a adquisición de portátiles ou de sobremesa comprados entre o 14 de marzo do 2020 e o 31 de decembro do 2021. O anticipo da axuda é do 100%.