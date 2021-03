Cuntis pide non tirar as toalliñas húmidas polo inodoro porque atascan as depuradoras

Toalliñas húmidas, bastóns para as orellas, tampóns ou compresas están a crear graves problemas no sistema de depuración de Cuntis. De aí o chamamento do goberno municipal á veciñanza para que non tiren todo este material hixiénico polos inodoros.

Estes refugallos crear una masa espesa e compacta que provoca atascos e malos cheiros nas arquetas, ademais do dano na rede de sumidoiros. Rematan obstruíndo a rede de saneamento en distintos puntos do concello ao impedir o paso fluído das augas residuais.

O alcalde, Manuel Campos, apunta que estas obstrucións danse con moita frecuencia e colapsan a rede de saneamento e xeran un dano ambiental, económico e de saúde pública.

A maioría deste material de hixiene persoal, recorda Campos, non é biodegradable e provocan un sobrecusto en tarefas de limpeza e mantemento que oscila entre os 500 e os 650 euros.

Nas últimas intervencións atopáronse mesmo prendas de roupa interior, o que provocou graves problemas, polo que Cuntis agarda que Augas de Galicia tamén se involucre nesta problemática con campañas para sensibilizar á poboación.