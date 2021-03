Os ceos manteranse despexados durante toda a fin de semana

Imaxe Satélite 09:52 horas 05/03/2021 © MeteoGalicia

O anticiclón situado nas nosas costas segue deixando altas presións nas Rías Baixas e afastando as borrascas presentes no atlántico, prolongando así o bo tempo.

Para esta fin de semana segundo MeteoGalicia prevense que o sol sexa o protagonista ocasionalmente podendo deixar nubes e claros. En canto ás temperaturas, serán normais para este período, con mínimas que descenderán moderadamente entre 5º e 11º e máximas que descenderán notablemente entre os 16º e os 23º. Os ventos manteranse calmados durante toda a fin de semana e en canto ó estado da calidade do aire irá mellorando ao longo destes días.

A xornada deste venres comezou con ceos casi totalmente azuis pero prevese que de cara ao mediodía aparezan nubes de evolución que poderían deixar algún chuvasco tormentoso durante a tarde. No que respecta as temperaturas espéranse mínimas de 11º e máximas de 23º deixando sensación de tempo primaveral cunhas temperaturas que irán en descenso ao longo da fin de semana.

Na xornada do sábado espéranse bo tempo con ceos totalmente despexados, sin embargo as mínimas descencerán ata os 7º e as máximas poderán chegar aos 20º.

Con respecto ao domingo e final de semana prevese que siga a estabilidade pero no que respecta ás temperaturas descenderán considerablemente, chegando as mínimas a poder alcanzar os 5º e as máximas os 16º, polo que xa non se manterá a sensación térmica agradable presente nos anteriores días.

Para principios da semana que ven as temperaturas seguirán á baixa con mínimas de ata 4º e máximas de 16º, aínda que os ceos seguirán na súa totalidade despexados e o vento manterase en calma.

Non obstante, de cara a metade de semana esperáse que desaparezcan as altas presións que deixarán bastantes chuvias que irán en descenso ao longo da fin de semana. As temperaturas volverán a ser estables de cara a finais da semana que ven.