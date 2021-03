Os pacientes covid ingresados na UCI de Montecelo redúcense a 9

O principal factor que impedía a flexibilización de restricións, especialmente de mobilidade, na área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, mellorou nas últimas.

Trátase da presión hospitalaria, en concreto da ocupación da Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo e que este venres 5 de marzo, segundo a actualización de datos oficiais do Servizo Galego de Saúde, baixou ata os 9 pacientes positivos por covid, dous menos que a xornada anterior.

Ademais as hospitalizacións en planta tamén se reduciron en tres persoas, con 26 pacientes ingresados no Complexo Hospitalario de Pontevedra e 3 no Hospital do Salnés. Desta forma o total de ingresados é actualmente de 38.

No que respecta ao número de casos activos, a área pontevedresa conta ao 5 de marzo con 599 infeccións activas de coronavirus, o que supón unha redución de 33 con respecto ao xoves. Isto débese un día máis a que as altas epidemiolóxicas (50) superaron aos novos contaxios detectados (17).

Desde o inicio da pandemia faleceron na área Sanitaria 156 persoas positivas por covid, superando a enfermidade 11.698 afectados.

DATOS DE GALICIA

A nivel autonómico o número de casos activos de coronavirus é de 4.168, é dicir, 285 menos que na xornada precedente. Deles 311 persoas permanecen ingresadas nunha planta hospitalaria (44 menos) e 89 evolucionan na UCI (catro menos).

A cifra de falecidos en Galicia ascende a 2.262, tras notificar a Consellería de Sanidade tres mortes nas últimas 24 horas.