A CIG mobilízase nas cidades de Galicia pola subida das pensións

Manifestación da CIG pola subida das pensións en Pontevedra © CIG

O colectivo de pensionistas e xubilados da CIG mobilizouse este xoves nas sete cidades galegas para reclamar a equiparación da contía da pensión mínima ao SMI, un servizo público galego de atención ás persoas, o incremento dos orzamentos destinados á atención á dependencia e o aumento de prazas públicas de Centros de Día e Residencias.

Denuncia o colectivo que a pensión media galega é de 865,94 euros mentres que a pensión media no Estado é de 1.017,97 euros o que sitúa a Galicia no posto 19 das 20 comunidades do estado español, só por diante de Estremadura.

A situación é aínda máis grave para as mulleres. No ano 2019 as súas pensións foron uns 35% inferiores ás dos homes, con 677,73 euros de media as mulleres pensionistas, fronte os 1.042, 91 euros mensuais que cobraron os homes.

A central sindical esixe a derrogación das reformas das pensións de 2011 e 2013, así como das reformas laborais que tanto o PSOE como o PP sacaron adiante co obxectivo de garantir a viabilidade do sistema público de pensións.

No que ten que ver coa atención ás persoas, a CIG demanda que se incrementen os orzamentos destinados á atención á dependencia e se aumenten as prazas públicas de centros de día e residencias, á vez que denuncia que miles de persoas seguen sen obter aínda a prestación de dependencia que teñen recoñecida.

Lembran que só 86 concellos galegos contan cun centro de día público, algo que consideran inadmisible nunha comunidade cada día máis envellecida. A isto hai que engadir que só un 25% das residencias de persoas maiores ou dependentes son de titularidade pública e que "sumando públicas e privadas, unicamente hai tres prazas por cada 100 maiores de 65 anos", denuncian.

Por iso, o sindicato reitera a súa aposta por un Sistema Público Galego de Atención ás Persoas que aglutine as actuais residencias, centros de día e servizos de axuda no fogar. Para conseguilo a CIG promove unha proposición non de lei de iniciativa popular para a que xa botou a andar a recollida de firmas, que se desenvolverá durante o próximos catro meses.