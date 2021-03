A Xunta reclama ao Goberno "non crear máis inquedanza" ás industrias que hai na costa

A nova lei de cambio climático que tramita o Goberno central non termina de gustar na Xunta de Galicia. Consideran que xera "inseguridade xurídica" en numerosas empresas. Así o sinalan as conselleiras de Mar e Medio Ambiente, Rosa Quintana e Ángeles Vázquez.

Nunha carta remitida ao delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, ambas dirixentes solicitan ao executivo de Pedro Sánchez que "polo menos" modifique o artigo 18.4 deste texto normativo e garanta que a lei non teña efectos retroactivos.

É unha petición coincidente coa que fai, entre outras, a empresa Ence e compañías do sector conserveiro.

As dúas conselleiras reclaman "non crear máis inquedanza" nas industrias que desenvolven a súa actividade nas costas galegas. Esta lei limitará a un prazo máximo de 75 anos, improrrogable, a permanencia de todas elas en dominio público marítimo-terrestre.

"Estamos moi preocupados en Galicia polas consecuencias que pode ter para as concesións existentes", sinalan Rosa Quintana e Ángeles Vázquez, que recalcan que o ditame do Consello de Estado é contrario a que esta lei sexa retroactiva e, por tanto, afecte os permisos que xa estean concedidos.

A Xunta confía en que este cambio do articulado da lei confirme que as prórrogas concedidas baixo a Lei de Costas de 2013, que está actualmente en vigor, "son conformes a dereito" aínda que superen ese prazo máximo de 75 anos.

As declaracións do delegado do Goberno en Galicia, que recentemente aseguraba que esta lei non afectaría á concesión de Ence, "non fan máis que incrementar a confusión na que o Goberno está a sumir a todas as industrias que hai na costa".

PONTÓN: A XUNTA RESPONDE AOS INTERESES DE ENCE

A este respecto, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que "non é unha novidade" que a Xunta de Galicia "responda os intereses" da empresa Ence.

Nun acto celebrado en Pontevedra, a líder nacionalista insistiu en que "o debate non é a lei", senón que unha normativa deste calado "non se pode permitir que se faga a medida" dunha compañía, neste caso Ence, "e non se aplique en igualdade a todas as empresas".

"Non podemos aceptar chantaxes de ningún tipo", asegurou Pontón, que apuntou que nunha democracia "non é admisible". O BNG ten unha "postura clara" sobre este complexo industrial. Ence debe trasladarse "canto antes", insistiu, porque "é un perigo na ría".

Tras sinalar que "canto menos tempo perdamos será mellor para todos", a portavoz nacional do BNG, subliñou que é "vital" recuperar a ría de Pontevedra, non só desde o punto de vista ambiental senón tamén para xerar riqueza, emprego e maior actividade.

Independentemente do que diga a lei de cambio climático, concluíu Ana Pontón, "Ence debe saír da ría de Pontevedra" para "non seguir condicionando" o deseño da cidade e porque todas as empresas "contaminantes" elimináronse deste tipo de localizacións.