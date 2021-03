Mulleres Diversas visibiliza nun vídeo a dobre discriminación que sofren

A través dun vídeo, este colectivo pertencente á Asociación Amizade quere seguir reivindicando a igualdade para todas as persoas, dando visibilidade á dobre discriminación que viven as súas integrantes: por seren mulleres e por sufrir unha discapacidade

O grupo de Mulleres Diversas da Asociación Amizade fai un chamamento á sociedade con motivo do 8M para que se teña en conta ás mulleres con discapacidade.

A través dun vídeo, este colectivo quere seguir reivindicando a igualdade para todas as persoas, dando visibilidade á dobre discriminación que viven as súas integrantes: por seren mulleres e por sufrir unha discapacidade. Estas circunstancias tradúcense nunha taxa superior de desemprego con respecto ás mulleres sen discapacidade e maior precariedade laboral, a miúdo con contratos a tempo parcial.

Tamén o aspecto afectivo e relacional vese influenciado cunha discriminación á hora de ser nais ou desfrutar da sexualidade con liberdade, máis illamento e unha invisibilización de cara á sociedade.

Por estes motivos, dende Mulleres Diversas explican a importancia do vídeo, no que en apenas minuto e medio se "visibiliza a nosa realidade diaria, desde as barreiras que podemos atopar ao acudir a unha consulta xinecolóxica ata que nin se dirixan a nós para facernos calquera sinxela consulta".