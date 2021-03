O BNG de Marín presenta o álbum titulado "8M retrato de mulleres". © BNG de Marín

O BNG de Marín, a través da comisión da muller presentou para este 8 de marzo unha pequena homenaxe ás mulleres de Marín a través dun álbum titulado "8M retrato de mulleres".

Neste traballo fan un percorrido por toda a xeografía marinense, atopando mulleres de distintas clases sociais, oficios, cunha liña no tempo que vai dende o século XIX ata as mozas de hoxe en día, facendo paradas en mulleres recoñecidas e outras aínda anónimas, "pero todas elas silenciadas polo patriarcado".

Este álbum presentouse este mércores cun acto no local da Veiguiña coa presenza dalgunhas das protagonistas. Ademáis, o BNG comezou a publicación na web e nas redes sociais dos retratos destas mulleres, unha acción que rematará o 31 de marzo tras mostrar as vinte e nove historias.

E este xoves 4 de marzo colocaranse nas principais prazas da vila carteis coas historias destas "mulleres bravas", compartindo espazo e loita coas asociacións feministas de Marín.

A responsable local do Bloque, Jessica Souto, anunciou que "tamén lanzaremos videos das membras do BNG apoiando a folga deste 8M, a piques de cumprir un ano do confinamento pola crise socio sanitaria, as mulleres puidemos comprobar como seguen confinados os nosos dereitos, por iso este 8 M con novas medidas, sairemos ás rúas ben desinfectadas para rematar co vello virus do patriarcado".