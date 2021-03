Pontevedra abrirá este mes o prazo das axudas para adquirir ordenadores

Encontro coas Anpa dos centros educativos © Concello de Pontevedra

Co borrador de bases reguladoras das axudas practicamente ultimado e o obxectivo de que poida levarse a Xunta de Goberno nas vindeiras semanas, o Concello de Pontevedra agarda abrir ao longo deste mes o prazo de presentación de solicitudes da liña de subvencións do Plan Supera 21 para a adquisición de equipos informáticos.

Así llo transmitiron aos representantes das ANPA dos centros educativos da cidade o tenente de alcalde e concelleiro de Educación, Tino Fernández, e a concelleira de Promoción da cidade, Anabel Gulías, nunha reunión telemática que serviu para explicarlles os requisitos das axudas, destinadas a financiar as compras de ordenadores portátiles e de sobremesa para o alumnado de colexios e institutos (menores de 18 anos).

Na reunión participaron as ANPA dos colexios de Cabanas, Campolongo, Santo André de Xeve, Álvarez Limeses, Froebel, Vilaverde, Parada-Campañó e Sagrado Corazón de Jesús de Os Praceres, así como dos institutos Luis Seoane, A Xunqueira II e Frei Martín Sarmiento.

Esta liña de subvencións está dotada dunha achega económica inicial de 400.000 euros, pero "esta cifra poderá incrementarse en 50.000 euros máis no caso de que haxa lista de agarda, asegurando así que ningunha solicitude que cumpra os requisitos quede fóra", segundo Fernánde.

O edil socialista asegurou que "estas axudas buscan minguar esa fenda dixital e impedir que ningún alumno quede atrás".

Fernández e Gulías aclararon que as subvencións "serán dun máximo de 400 euros por equipo informático e de 2.000 euros por núcleo familiar, sendo a renda per cápita da unidade familiar de convivencia o criterio que servirá para determinar a orde de preferencia das peticións".

Poderán beneficiarse destas axudas as unidades familiares de convivencia (conxunto de persoas que residan na mesma vivenda e se atopen vencelladas co solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación análoga de afectividade, por filiación, adopción, acollemento ou tutela legal).

Entre os requisitos para acceder ás mesmas inclúense os de que a unidade familiar de convivencia estea empadroada no concello de Pontevedra (o propio servizo xestor da subvención comprobará este requisito); que o solicitante conviva cos alumnos para os que se pide a axuda, e que os rapaces estean matriculados no curso 2020-2021 en Educación Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grao Medio ou Educación Especial nun centro docente sostido con fondos públicos.

Tino Fernández aclarou que "os ordenadores obxecto de subvención deberán terse mercados despois do 14 de marzo de 2020 e antes do 31 de decembro de 2021", e que o prazo de presentación de solicitudes será dun mes dende a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Xa están habilitados un número de teléfono (681 264 835, de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas) e un formulario na páxina web do Plan Supera 21

"Tamén axilizaremos a posta en funcionamento da oficina física para tramitar esta liña de axudas do Supera 21, que é a ferramenta artellada polo Concello de Pontevedra para axudar ás persoas a saír desta crise", sinalou Anabel Gulías.

As solicitudes tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva e a concesión das subvencións realizarase mediante a comparación das solicitudes presentadas a fin de establecer unha prelación entre as mesmas.

As solicitudes poderán presentarse de xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra ou nas oficinas habilitadas especialmente para esta finalidade. Tamén poderá presentarse por medios electrónicos a través do formulario normalizado que se obterá na sede electrónica do Concello.