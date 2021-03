Cinco novas caixas niño para aves no Green Campus de Pontevedra

Participantes na iniciativa do Green Campus © Diario da Universidade de Vigo

Cinco novas caixas niño colgan dende este mércores das árbores do campus de Pontevedra, sumándose así as xa instaladas no pasado curso no marco da iniciativa desenvolta no proxecto Green Campus.

Estas caixas foron elaboradas no taller de madeira da Escola de Enxeñaría Forestal e colocadas en diferentes árbores do campus debido á estratéxica situación na que este se atopa, ao carón do río Lérez e da Xunqueira de Alba, lugares polos que transitan diferentes especies de aves que poderían usar estas caixas para aniñar, poñendo así de relevo no campus a importancia da conservación da biodiversidade.

Nesta actividade de colocación dos niños participaron o director do Green Campus e Campus Crea, Carlos Souto; o director da Encola de Enxeñería Forestal (EEF), Juan Picos; o técnico da EEF, Luis Torres e os estudantes Anxo Rodríguez e Martina Martínez, bolseiros da Oficina de Medio Ambiente (OMA) e do Green Campus respectivamente.

Segundo comentou Carlos Soutro no Diario da Universidade de Vigo (DUVI): "A idea é ir cada ano incrementando o número de caixas niño".

O GREEN CAMPUS