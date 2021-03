Sanxenxo reabre o seu skatepark, parques infantís e instalaciones deportivas

Policía Local de Sanxenxo e Guardia Civil interveñen no skatepark de Portonovo © PontevedraViva

O skatepark e os parques infantís de Sanxenxo abrirán este xoves. Despois de varias semanas pechados, o Concello avanza nos seus plans de desescalada e autorizará a apertura destas instalacións ao aire libre despois de que os seus usuarios reclamasen en repetidas ocasións a súa apertura alegando que noutros municipios atopábanse xa abertas.

O colectivo de skaters que fai uso habitual da instalación de Portonovo expresou publicamente as súas queixas polo peche. Os deportistas sinalan que a Policía Local obrigounos a desaloxar o lugar en repetidas ocasións a pesar de que, aseguran, non existía ningún cartel informativo sobre o peche da mesma. "Queremos que o abran, nós imos cumprir todas as medidas, noutros sitios como Vigo ou Redondela si se pode patinar", confesou un destes usuarios a PontevedraViva.

Desde o Concello recoñecen que tanto o skatepark como os parques infantís atopábanse pechados por seguridade. A pesar de tratarse de espazos abertos, as reunións de persoas sen respectar a distancia de seguridade e, nalgúns casos, sen usar a máscara obrigaron ao Concello a atrasar a apertura das mesmas que,agora que a situación epidemiolóxica é máis favorable si autorizan. Neste tempo aproveitaron para realizar pequenas reparacións e ao longo desta xornada procederán á desinfección de todas estas instalacións para a súa reapertura.

Con todo, advirten de que non consentirán ningún tipo de relaxación nas medidas e a Policía Local estará vixiante. Lembran que tanto en parques infantís como skateparks, a distancia de seguridade (cun espazo de catro metros cadrado por persoa), os aforos e o uso de máscara son obrigatorios.

Non son as únicas instalacións municipais que volverán estar operativas. Os pavillóns e campos de fútbol volverán abrirse pero só para equipos rexistrados en ligas federadas que deberán acreditalo ante a Concellería de Deportes. En función dos equipos rexistrados, elaborarase un calendario de uso que se rexerá polos protocolos do Concello e o FisioCovid da Xunta de Galicia.

Os adestramentos estarán limitados a unha hora por día e os vestiarios das instalacións municipais non estarán dispoñibles. Nesta apertura inclúense os pavillóns de Baltar, A Florida e Vilalonga, e os campos de fútbol de Baltar de arriba e o da Lanzada, posto que o de Ou Revel está pendente da instalación do novo céspede e sistema de rega. En canto ao ximnasio e a piscina municipal, aínda se están ultimando as obras.

As casas de cultura de Dorrón e Nantes, así como o Pavillón de Usos Múltiples de Portonovo e o Pazo Emilia Pardo Bazán volverán abrir as súas portas e os colectivos recibirán un calendario por parte da Concellería de Cultura para estipular as horas e o protocolo de uso. As bibliotecas municipais de Sanxenxo, Portonovo e Vilalonga mantéñense abertas coas limitacións de aforo e reserva de espazo para consulta ou estudo. En canto á Escola de Música Municipal, as clases desenvólvense coas limitacións de aforo e medidas sanitarias, excepto as de canto e instrumentos de vento que se imparten de forma telemática.