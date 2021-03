A Xunta mellorará a seguridade viaria no barrio vilagarcián de Sobrán coa instalación dun paso de peóns

A Consellería de Infraaestruturas e Mobilidade adxudica as obras para a instalación dun paso de peóns con semáforo en Sobrán, no cruzamento da rúa San Cibrán e a Avenida de Cambados, en Vilagarcía de Arousa. O obxectivo é mellorar a seguridade viaria neste punto da estrada autonómica PO-549.

Solicitada pola Asociación de Veciños Miramar, o proxecto supoñerá un investimento de 42.000 euros e debe estar finalizado esta mesma primavera.

As obras consisten na instalación dun paso de peóns con semáforo no punto quilométrico 1+690 da citada vía xunto con outras obras complementarias como a ampliación das beirarrúas para mellorar a visibilidade dos peóns e tamén a accesibilidade. Así mesmo suprimirase un tramo de aparcamento para reforzar a visibilidade e convertelo nunha cuña de aceleración que facilite as manobras dos condutores que se incorporan a esta estrada.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López, quixo facer fincapé no compromiso e sensibilidade da Xunta sobre as necesidades en seguridade viaria e ás demandas dos veciños de Vilagarcía.