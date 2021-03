Rafa Domínguez, sobre a posible marcha de Ence: "Pontevedra va en camino de convertirse en el nuevo Ferrol"

Rafa Domínguez e Pablo Fernández © PP de Pontevedra

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, asegurou que o "más que probable cierre de la fábrica de Ence" xeraría un impacto maior que o que supoñería o de PSA Citroën en Vigo. "Pontevedra va en camino de convertirse en el nuevo Ferrol", dixo.

"Que no digan que nadie les avisó, Ence va a cerrar, es inminente. Sus familias, sus empresas, los negocios de Pontevedra van a sufrir este cierre", declarou o portavoz do PP.

Rafa Domínguez, acompañado polo concelleiro Pablo Fernández, compareceu este mércores para anunciar que presentará unha moción para o próximo pleno en apoio dos postos de traballo de Ence, atendendo ao compromiso adquirido este martes con representantes de Comisións Obreiras no comité de Ence.

Domínguez avaliou o impacto que tería na cidade un "inminente cierre" da fábrica de celulosas e concluíu que "Pontevedra no se puede permitir que Ence se marche y menos perder todo ese empleo que genera la factoría".

"Les digo que ahora mismo a todos los trabajadores de Ence, a sus familias, a las empresas y negocios de Pontevedra, que se preparen para lo peor", dixo o portavoz local do PP.

Rafa Domínguez culpou do "golpe devastador" que supoñería o peche da pasteira ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e ao Partido Socialista "son 5.000 familias que Lores y el PSOE llevan a la ruina, y sin ningún remordimiento, y lo que es peor, sin darles ninguna alternativa", mantivo o popular.

"Afectaría a muchos trabajos directos, muchos indirectos, al tráfico del puerto y a todo lo que genera la empresa en la comarca. No nos podemos permitir este cierre ante la situación actual", engadiu.

O portavoz municipal do PP advertiu de que "el Concello no va traer una solución" e recriminou ao alcalde que "no ha sido capaz de traer ninguna empresa a nuestra ciudad" e que carece dunha alternativa ao peche.

Por último, Domínguez anunciou que nos próximos días reunirase coas entidades beneficiarias do Plan Social de Ence "mi temor, no es algo que sepa a ciencia cierta, pero mi temor es que este Plan Social, con esta inseguridad jurídica no se va a poder llevar a cabo". Igualmente iniciará unha rolda de contacto cos sectores económicos da cidade.