RADIO.- Os bordados que levaron Fabiola e Balduino de Bélxica

Mercedes Criado Castro con algúns dos seus bordados en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot Detalles dun dos bordados © Maribel Rodríguez

Mercedes Criado Castro pertence á xeración que se denominou 'os nenos da Guerra'. No colexio aprendeu a bordar e desde entón desenvolveu esa destreza. Emigrou do seu Andalucía natal, da localidade cordobesa de Villa del Río, da que tamén era Matías Prats Cañete. A veciñanza que exercía o periodísta facilitoulle un traballo na capital española.

Puxeron nas súas mans, nunca mellor devandito, o encargo de bordar o ajuar de voda de Fabiola de Amora de Aragón, quen ía a converterse na raíña de Bélxica tras contraer matrimonio con Balduino de Sajonia- Coburgo-Gotha.

Non sería a única artesania que realizaría para os monarcas; no 'Cara a cara' fala do bordado de panos con cabelo humano, ou bordado de lausín que tivo a súa impronta en Europa e en maior grao en China.

Goza dunha saúde física e mental envexable; como que segue coas súas costuras e tecidos sen necesidade de lentes, como conta Maribel Rodríguez Criado, a súa filla e que a acompaña na súa visita a PontevedraViva Radio e quen é testemuña diaria da súa destreza, xa que Mercedes vive actualmente con ela nesta capital.

De vivir noutro momento da Historia, Mercedes estaría considerada como auténtica artista xa que o bordado estivo catalogado como Arte. Hoxe, na segunda década do XXI estes prolijos traballos artesáns restrínxense a actividades e sectores moi concretos, ou como segue facendo Mercedes, unha forma de ocupar o seu tempo.