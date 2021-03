O número de pacientes ingresados por covid-19 redúcese a 50 na área sanitaria

Baixada de seis pacientes no número de enfermos covid ingresados nos hospitais de Pontevedra e O Salnés durante as últimas 24 horas. Pasouse de 56 a 50 repartidos da seguinte forma: 39 atópanse en planta, 30 no Hospital Montecelo e 9 no Hospital do Salnés, mentres que 11, os mesmos que este martes, continúan na Unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Dos 683 casos activos que se rexistran na área sanitaria, 39 menos que este martes, permanecen 633 nas súas vivendas evolucionando desta enfermidade.

Por culpa do virus faleceron desde o inicio da pandemia 155 persoas e curáronse 11.579 pacientes, 51 máis durante a última xornada, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade.

Nas últimas 24 horas realizáronse 697 probas PCR, nas que se detectaron 13 novos positivos. Desde o inicio da pandemia nesta zona sanitaria realizáronse 166.073 probas.

A incidencia acumulada a 7 días en Pontevedra sitúase en 63,09 mentres que a 14 días é de 153,57.

GALICIA

En Galicia detectáronse 173 novos positivos nas últimas 24 horas, segundo a Consellería de Sanidade. Mantéñense 4.686 persoas coa enfermidade, das que 375 atópanse en planta de hospitalización e 97 persoas permanecen na UCI. En total, 472 ingresadas, 16 pacientes menos que na xornada do martes.

O número de falecidos comunicado nas últimas horas é de 4 decesos, que sitúan a Galicia en 2.256 persoas mortas desde que se toman datos dos falecementos provocados por esta pandemia.

A incidencia acumulada nos últimos 7 días na comunidade autónoma é de 54,37 (-7,6) e a incidencia acumulada nos últimos 14 días sitúase en 132,87 (-6,8).