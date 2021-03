A celebración das Tres Grazas trasládase este ano a San Bartolomeu

A imaxe de Xesús Nazareno na igrexa de San Bartolomé © Mónica Patxot Imaxe de Xesús Nazareno © Mónica Patxot

O próximo 5 será o primeiro venres de marzo, unha data na que se celebra a tradición relixiosa das Tres Grazas. Ese día miles de pontevedreses acoden á capela da rúa Tetuán diante da imaxe do Nazareno, para solicitar a súa intercesión.

Pero tamén a pandemia propiciou algúns cambios nesta tradición.

As limitacións de aforo motivaron o traslado da imaxe de Xesús Nazareno á igrexa de San Bartolomeu, onde xa loce nun lugar destacado.

Para o vindeiro venres, día da festividade, estableceranse percorridos para entrar na igrexa e controlarase o aforo. Obviamente tamén se elimina o xesto de bicar os pés da talla. A recomendación é que se substitúa por unha reverencia para evitar contaxios.

As Tres Grazas están relacionadas coas tres caídas que sufriu Cristo durante a subida coa cruz desde o pretorio ao monte do Calvario, e que se evocan no Vía Crucis.