Reclaman a vacinación prioritaria das persoas con parálise cerebral polo seu "especial risco" ante a covid-19

As entidades galegas que traballan con persoas con parálise cerebral reclaman que este colectivo sexa prioritario á hora de vacinarse fronte á covid-19 "para garantir a súa seguridade".

A través dun comunicado, estas entidades, entre a que figura a pontevedresa Amencer-Aspace, piden a vacinación "con carácter urxente" de persoas con parálise cerebral e outras discapacidades afíns que son atendidas en centros de día, centros ocupacionais, centros e servizos de emprego, centros de educación especial, de habilitación funcional, atención domiciliaria, atención temperá e outros servizos nos que se dan tratamentos que impiden a aplicación de medidas preventivas como a distancia social e o contacto físico.

Segundo explican, a estratexia nacional de vacinación "presenta riscos" para as persoas con parálise cerebral, pois establece como grupo prioritario para recibir a vacina ás persoas con grandes necesidades de apoio que viven en residencias e tamén ás que non están institucionalizadas, pero "resulta insuficiente" para garantir a súa seguridade e, na práctica, non se está priorizando a vacinación das persoas con parálise cerebral que non viven en residencias.

A condición de persoa con pluridiscapacidade que presentan as persoas con parálise cerebral, incluíndo moitos casos de patoloxías respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares, etc., fai que sexa un colectivo "de especial risco" ante o coronavirus.

Así, estas entidades indican que recentes estudos confirman unha maior taxa de mortalidade en persoas con alteracións do desenvolvemento, como é o caso da parálise cerebral.

As entidades ASPACE de Galicia insisten en que levan semanas reclamando que se priorice a vacinación das persoas con parálise cerebral que acoden diariamente a centros de día, ocupacionais e educativos, xestionados polas súas entidades, co fin de reducir o risco de contaxio e as consecuencias do mesmos, con todo, as súas demandas aínda non se tiveron en conta.

Entre outras cuestións, indican que a gran maioría das persoas con parálise cerebral necesitan apoio de terceiras persoas para desenvolver actividades básicas da vida diaria. Este apoio, de forma habitual, é ofrecido polas propias familias, por iso é polo que a vacinación tanto destas persoas como dos seus familiares debe ter carácter prioritario para minimizar riscos e evitar situacións que poidan ocasionar falta de atención.

Ademais, ven necesaria unha maior coordinación entre a administración sanitaria e os servizos sociais nos procesos de vacinación, ademais de incluír ás entidades que atenden á parálise cerebral na definición da estratexia e a súa implementación a nivel local.