A covid-19 cobra unha nova morte en Montecelo, un home de 71 anos

Un home de 71 anos converteuse na vítima número 155 da pandemia da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. É un dos 14 falecementos que confirmou este luns o Servizo Galego de Saúde en toda Galicia.

Estaba ingresado no Hospital e Montecelo e tiña patoloxías previas, segundo Sanidade, que aclara que a súa morte produciuse onte domingo 28 de febreiro.

Ao triste rexistro de falecidos sumáronse dúas mulleres de 90 e 95 anos que morreron con covid-19 no hospital de Ferrol hai dous días, o sábado día 27.

Ese mesmo día rexistráronse outros dous decesos, o dun home de 95 anos que faleceu na residencia A Milagrosa da Coruña e o dunha muller de 86 anos que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

O domingo, xunto co falecido en Pontevedra, perderon a vida outras sete persoas. Unha muller de 90 anos no hospital de Vigo, unha muller de 83 anos no de Santiago, un home de 86 anos no de Lugo, un home de 89 anos no de Ferrol e unha muller de 83 anos, no de Ourense. Ademais, morreron unha muller de 81 anos na residencia CEGADI de Santiago e un home de 8 anos no hospital Virxe dá Xunqueira de Cee.

Os falecidos notificados por Sanidade complétanse hoxe coa morte dun home de 67 anos no Hospital QuirónSalud da Coruña.

Desde o inicio da pandemia morreron en Galicia 2.252 persoas con covid-19.